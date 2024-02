Beatle, Ivete, jogos e clima: Maracanã cita vilões por gramado ruim

B) O palco ficou montado por 15 dias, impedindo que o gramado recebesse luz solar, irrigação e o tratamento diário por que passa o campo de jogo durante o ano, causando danos no lado do setor Norte do campo.

C) Referidos shows foram compromissos assumidos pelo Governo do Estado, que tem essa prerrogativa pelo instrumento de permissão de uso.

No dia 28 de dezembro, teve início o processo de revitalização com a duração de cerca de 35 dias.

A equipe de agrônomos do Consórcio Maracanã realizou uma raspagem em todo o gramado e uma intervenção mais profunda onde ficou montado o palco dos shows. A resposta a essa intervenção foi considerada positiva pelos responsáveis pela manutenção do campo, porém não o suficiente para a recuperação plena da área norte do gramado.

Vale lembrar que entre o dia 04 de fevereiro, com o retorno das partidas de futebol no estádio, e o dia 03 de março, o Maracanã receberá onze jogos em 28 dias, sob condições climáticas adversas, com temperaturas elevadas e fortes chuvas que vêm se repetindo em diferentes ciclos durante as últimas semanas.

Mesmo ciente de que tais variações climáticas são comuns nesta época do ano, até o momento, elas foram mais intensas e recorrentes do que o usual.