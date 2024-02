Irmão de Pedro é assaltado e agredido, e carro de atacante do Fla é levado

Victor Guilherme, irmão do atacante Pedro, foi assaltado e agredido nesta madrugada (16) no Rio de Janeiro. Na ação, os criminosos levaram o carro, que pertence ao jogador do Flamengo.

O que aconteceu

O assalto ocorreu quando Victor Guilherme ia buscar Pedro no aeroporto. A ação aconteceu entre 2h e 3h na via expressa "Linha Vermelha", na altura da comunidade da Maré.

Os bandidos atiraram na direção do carro. O irmão de Pedro, então, desceu do veículo, foi agredido e teve seus pertences levados. Segundo o atacante rubro-negro, Victor Guilherme está bem.