Ferj nega pedido do Vasco por árbitro de fora do Rio contra Botafogo

A Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) negou o pedido do Vasco para que escale um árbitro de fora do Estado para o clássico contra o Botafogo, neste domingo (18), no Nilton Santos. A entidade, porém, não especificou se irá colocar um profissional Fifa como os vascaínos também solicitaram.

O que aconteceu

O Vasco enviou um ofício pedindo um árbitro Fifa e de fora do Rio contra o Alvinegro. Além disso, salientou que, se isso não fosse possível em tempo hábil, que a partida fosse reagendada.

A Ferj respondeu enaltecendo o que tem sido feito pela entidade. Ela disse que "o pedido evidencia total desconhecimento do trabalho de arbitragem que a Federação de Futebol do Rio de Janeiro desenvolve ao longo de anos, desde a formação assim como dos profissionais que compõem o quadro".