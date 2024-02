Éder destaca invencibilidade do América-MG: "É um início bem promissor"

O América-MG tem sido a sensação do Campeonato Mineiro até aqui. O time lidera o Grupo C de forma invicta e é o que mais soma pontos no Estadual.

O que aconteceu

A campanha tem quatro vitórias e um empate, além do melhor ataque (16 gols) e a melhor defesa (1). Aplicou goleadas de 6 a 0 e 6 a 1 e venceu o clássico contra o Cruzeiro, dentro do Mineirão, por 2 a 0, interrompendo a invencibilidade do rival.

Um dos líderes do elenco do América-MG, o zagueiro Éder vibrou com a boa fase. Ele destacou o trabalho da comissão técnica, comandada por Cauan de Almeida, que era auxiliar de Mano Menezes no Corinthians e aceitou a proposta para seu primeiro trabalho como treinador de um time profissional.