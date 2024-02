Após racismo, torcida do Valencia prepara música para provocar Vini Jr

Torcida organizada do Valencia criou uma música para atacar Vinicius Junior no próximo jogo contra o Real Madrid.

O que aconteceu

A música acusa Vini Jr. de "chorar e mentir" e de "zombar das pessoas e do rival", em referência aos insultos racistas sofridos pelo jogador no Mestalla.

Vini foi vítima de racismo durante partida do Campeonato Espanhol em maio do ano passado. Em depoimento na Justiça espanhola, o jogador denunciou os insultos racistas que sofreu da torcida do Valencia.