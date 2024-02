São Bernardo x Palmeiras: horário e onde assistir ao jogo do Paulistão

São Bernardo e Palmeiras se enfrentam hoje (15), às 19h30 (de Brasília), no estádio 1º de Maio, em São Bernardo. A partida é válida pela oitava rodada do Campeonato Paulista.

A partida terá transmissão da TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Palmeiras vive boa sequência no Campeonato Paulista, mas vem de empate com o lanterna da competição. O Alviverde vencia o Santo André, mas acabou levando o empate em cobrança de escanteio após um vacilo da defesa aos 44 minutos do 2º tempo.