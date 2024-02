Prestigiado por Abel, Caio Paulista deve ganhar sequência no Palmeiras

Caio Paulista deve ser titular do Palmeiras mais uma vez hoje, contra o São Bernardo, às 19h30 (de Brasília), no estádio 1º de Maio, pela 8ª rodada do Campeonato Paulista.

O que aconteceu

Abel Ferreira não conta com Mayke, importante no setor ofensivo pelo lado direito, e deve repetir dobradinha de laterais pelo lado esquerdo com Piquerez e Caio — como aconteceu no último jogo contra o Santo André. O lateral-direito sofreu uma lesão na coxa direita na Supercopa do Brasil e ficará fora de combate até o início de março, e Caio pode ganhar destaque na mesma função no lado oposto.

Caio tem prestígio com o técnico Abel Ferreira por polivalência e dribles. O português já disse inúmeras vezes que gosta de trabalhar com atletas que jogam em mais de uma posição e conseguem exercer mais de uma função em campo (Caio faz tanto a lateral-esquerda como joga nas duas pontas). Além disso, o ex-São Paulo é valorizado por ter como ponto forte a facilidade para vencer duelos um contra um no ataque.