Renato Maurício Prado: 'se Corinthians vencer o Derby, embala e classifica'

Renato Maurício Prado elogiou a equipe Corinthians no Fim de Papo e disse que o trabalho de António Oliveira vem dando resultado. Para ele, o grande teste será no fim de semana, contra o Palmeiras.

'Mais bem arrumado': 'O que eu acho é que o time está mais bem arrumado. O Garro sabe o que fazer com a bola. É um canhotinho, meia-esquerda, é habilidoso. Mas ainda tem muito chão para andar... Me lembro quando o Fausto Vera estreou, todo mundo se derretia pelo Fausto Vera. O Vitor Pereira foi para o Flamengo e queria levar junto e hoje em dia o Fausto Vero é um jogador meio reserva. Tem ainda o bravíssimo Coronado. Ele para mim é o grande mistério do Corinthians no momento, estou louco para ver ele jogar para ver se é jogador mesmo ou é blefe".

Se ganhar, embala: "Agora, tem um teste fundamental, o Derby. É a prova de fogo. Não precisa necessariamente ganhar o Derby, mas se jogar bem dá uma animação. E se ganhar, acho o Palmeiras favorito, mas não é impossível, vai embalar e classificar para a próxima fase, porque aí se enche de moral, se aproxima em termos matemáticos e pode até conseguir".