PVC: 'Corinthians mudou! Até o Yuri Alberto virou artilheiro'

Após duas vitórias seguidas no Paulistão, o Corinthians se prepara para o clássico diante do Palmeiras, que será disputado no domingo (18), na Arena Barueri. PVC disse no De Primeira que após a troca de técnico, o Timão chegará para a partida em situação de equilíbrio com o rival.

Pressão: "O Corinthians vai chegar em uma situação de muito equilíbrio com o Palmeiras. O jogo do Palmeiras hoje é muito difícil, é possível que o Palmeiras não vença o São Bernardo e que vá para o clássico com a pressão de ter que ganhar do Corinthians".

'Mudou o clima': "Corinthians é o time que todo mundo ia bater, só que não. A medida que os reforços foram entrando, o Garro principalmente, e o António Oliveira mudou o sistema tático e o astral no CT Joaquim Grava, até o Yuri Alberto virou o artilheiro do time"