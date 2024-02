São Bernardo x Palmeiras no Paulistão vai passar na Record? Onde assistir

O Palmeiras mede forças com São Bernardo hoje (15), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Primeiro de Maio, pela 8ª rodada do Campeonato Paulista.

TNT e HBO Max transmitem o jogo ao vivo.

O Palmeiras é o líder do Grupo B e vem de empate com o Santo André. A vitória nesta quinta pode deixar o Verdão mais próximo das quartas de final.