Onde vai passar Bangu x Flamengo no Carioca? Saiba como assistir

O Flamengo mede forças com Bangu hoje (15), às 21h30 (de Brasília), no Batistão, em Aracaju (SE), em jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Carioca.

Band, Bandsports e canal Goat transmitem o jogo ao vivo.

O Flamengo é o vice-líder e pode igualar em pontos com o Fluminense caso vença a partida.