Lembra dele? A aventura de Edno como técnico e jogador do mesmo time em TO

Edno tomou pouca distância, um metro mais ou menos. Deu um passo e tocou com o pé esquerdo. A bola foi no ângulo esquerdo do goleiro do Batalhão, lá onde a coruja dorme. Um golaço. Edno foi abraçado — melhor dizer, agarrado — pelos companheiros e correu até o banco de reservas para comemorar junto com outros jogadores. Não abraçou o treinador. E nem poderia. Ele era o treinador.

Com passagens pelo Corinthians e principalmente pela Portuguesa, onde foi grande destaque do time campeão da Série B de 2012 — a Barcelusa — Edno, agora chamado de Edno Roberto, chegou a Tocantins no início do ano para trabalhar no Bela Vista, da cidade de Cachoeirinha, de 2 mil habitantes, a 450 quilômetros da capital Palmas. Fica mais perto de Imperatriz, no Maranhão, a apenas 85 quilômetros.

O convite tinha sido feito por Gil Macena, dono do clube e irmão do prefeito, o que garantia boa infraestrutura com gramado e alojamento. "Existem clubes da primeira divisão de Santa Catarina que não têm essa infraestrutura", afirmou Edno. Gil é ex-jogador, que atuou na China com Obina e Vagner Love, sob comando de Cuca.