Filho lembra dia em que presidente Lula ensinou Ronaldo a fazer gol

Luis Claudio nunca foi ao estádio com o pai. Quando Lula foi eleito deputado federal para a legislatura 1987-1991, Luis Claudio tinha só dois anos. Com a exposição pública em alta, Lula não arriscou uma ida à arquibancada com a família.

Mesmo assim eles curtem futebol juntos. A última vez que falaram de futebol antes da entrevista tinha sido na derrota do Corinthians para o Novorizontino (3 a 1 para os visitantes na Arena Neo Química). "Não posso dizer o que ele falou me depois desse jogo (risos)."

A final do Mundial de 2000 foi um dos momentos mais tensos da vida de Lula. O filho temeu pela saúde do pai.

Eu já vi meu pai perder três eleições e eu nunca vi ele tão ansioso, tão nervoso quanto na final do Mundial de 2000, do Vasco e Corinthians. Ele tava louco, ele tava assim... Eu pensei que ele ia infartar naquele momento, sabe?

Tem muito mais

Esse é um trecho da entrevista de Luis Cláduio Lula da Silva ao UOL. Trabalhando como diretor do Parintins-AM, ele falou sobre o legado que pretende deixar ao futebol brasileiro, o patrão que é 'ex-bolsonarista', a influência do figura do pai em seu trabalho e sua história dentro do esporte. Ele passou pelos quatro grandes clubes de São Paulo, conviveu com Neymar e fez ponderações sobre a seleção brasileira e a CBF.