De desconhecido a xodó de Neymar, Schmidt se reinventa e surpreende Santos

João Schmidt chegou ao Santos como um reforço desconhecido pela torcida, mas rapidamente virou xodó da arquibancada e até de Neymar. O seu início acima da média surpreendeu o clube e Fábio Carille.

O que aconteceu

João tinha um perfil mais contido no Japão e, no Santos, é descontraído nos bastidores e tem chamado a responsabilidade. O jogador surpreendeu o técnico Fábio Carille, que já reconhecia sua habilidade, mas não imaginava que ele se identificaria tão rápido com o Peixe.

O jogador ganhou a posição rapidamente e hoje é o cérebro do time no meio-campo. Carille, em coletiva após a vitória sobre o São Paulo, citou João à vontade e disse que ele parece estar no time há anos.