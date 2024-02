Vasco SAF notifica Pedrinho por entrevista recente sobre CT

A Vasco SAF notificou o presidente do clube associativo, Pedrinho, por conta de seus posicionamentos públicos recentes.

O que aconteceu

A Vasco SAF se incomodou com uma entrevista de Pedrinho dada ao "ge". O ponto de discordância foi em relação aos investimentos no CT Moacyr Barbosa.

Pedrinho cobrou investimentos no CT mesmo que haja um imbróglio atual em relação ao terreno. Há empecilhos jurídicos que travam a cessão do local do clube associativo para a Vasco SAF. A empresa, por sua vez, entende que não há segurança para investimentos pesados enquanto a situação não for resolvida.