RB Leipzig x Real Madrid: saiba onde assistir às oitavas da Champions

Já o RB Leipzig ficou com a segunda vaga no Grupo G, com quatro vitórias e duas derrotas. Em seu último jogo o time alemão empatou por 2 a 2 com o Augsburg pela Bundesliga.

Classificação e jogos Liga dos Campeões

O retrospecto geral, as equipes se enfrentaram apenas duas vezes, com uma vitória para cada lado. No último confronto, os alemães levaram a melhor ao vencer por 3 a 2 na edição passada da Champions.

RB Leipzig x Real Madrid -- Liga dos Campeões

Local: Red Bull Arena (Alemanha)

Data e horário: 13 de fevereiro, às 17h (de Brasília)

Transmissão: TNT e HBO MAX