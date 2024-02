Copenhague x City: horário e onde assistir ao jogo das oitavas da Champions

Já o City faz uma campanha avassaladora rumo ao bi. O time inglês, comandado por Pep Guardiola, venceu as seis partidas no Grupo G e tem o melhor ataque da Champions até aqui, com 18 gols marcados.

Classificação e jogos Liga dos Campeões

Os times decidem a vaga nas quartas da Champions apenas no dia 6 de março, desta vez no Etihad Stadium, estádio do atual campeão do torneio.

Copenhague x Manchester City

Data: 13 de fevereiro de 2024, às 17h (de Brasília)

Local: Telia Parken, em Copenhague (Dinamarca)

Transmissão: Space (TV fechada) e HBO Max (streaming)