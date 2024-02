António e Yuri Alberto: Amizade começou no Santos e técnico era elogiado

Em coletiva, António revelou ser fã de Yuri Alberto. O português rasgou elogios ao jogador e afirmou querer recuperar o atleta.

O que disse António sobre Yuri

Yuri é um grande jogador de futebol, sou um fanzaço do Yuri. Não é por isso que ele vai jogar sempre, joga quem tiver rendimento, mas o Yuri é um jogador de grande qualidade, qualquer equipe no mundo gostaria de tê-lo. Vamos resgatar o Yuri e trazê-lo pra gente. É um menino fantástico, determinante que pode a qualquer momento decidir um jogo. Jogador muito comprometido com a fase defensiva, muito inteligente naquilo que são os movimentos entre apoio e profundidade. Hoje foi feliz, merece ser feliz e vai continuar a ser feliz. Como o Cássio que é um jogador histórico, que já deu muitas alegrias, hoje já nos deu, foi importante sempre que chamado e é assim que os grandes goleiros são. Merece nosso respeito, nosso carinho. Fagner sofre o pênalti, fez um jogo interessante, jogador comprometido, Maycon também. São jogadores de grande qualidade que vão continuar a ajudar o Corinthians.

O que disse Yuri sobre António