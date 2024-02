'Acham que podem ser o Endrick': Abel faz alerta para jovens do Palmeiras

O português também jogou para si a responsabilidade pelo desempenho dos jovens, citando também novas promessas do clube, como Estevão e Luis Guilherme.

O Fabinho já tinha feito um grande jogo contra o Bragantino. Fico contente porque é um jogador que colhe o que planta. Ele trabalha conosco desde que cheguei aqui, mas só nos últimos anos é que está mais assíduo. Fazemos isso com muitos jogadores, como Luis [Guilherme] e Estevão. Eles trabalham conosco de forma diária, mas uns estão mais à frente e outros mais atrás. Isso é natural com esses meninos. Todos acham que podem ser o Endrick. Não só eles, mas empresários, pais... Tudo isso tem influência grande na cabeça deles. Mas o tempo deles não é igual para todos Abel Ferreira em entrevista coletiva

O segredo é paciência

Abel seguiu sua resposta dizendo que o segredo do sucesso é a paciência. Ele citou Luis Guilherme como um jogador que teve pouco tempo de sub-20, mas que precisa queimar etapas para se firmar no time de cima.

Mas às vezes é preciso uma palavra que é mágica no futebol, que é paciência. Tem que ter paciência, sobretudo com os mais jovens porque no alto nível pedem-nos rendimento, acerto, tem que estar pronto para lidar com essa emancipação. Muitos deles pulam fases. O Luis Guilherme, por exemplo, pouco jogou no sub-20. Isso pode ser bom ou ruim. Às vezes é preciso se passar por algumas fases para a consolidação da formação. Uns demoram mais, outros menos. Infelizmente aqui não é formação, é profissional, aqui cobra-se resultado, é rigor máximo, os erros paga-se caro e eles precisam estar acostumados com isso. Estamos aqui para ajudar eles em todos os momentos, quando acertam e erram, e quem coloca os jogadores sou eu, então ao final das contas a responsabilidade é minha.

Na mesma entrevista, Abel disse que conversou com Endrick após a queda da seleção no Pré-Olímpico. Segundo o português, Endrick é um menino mentalmente forte e saberá lidar com o abalo natural causado pela ausência do Brasil nos Jogos Olímpicos no futebol masculino.