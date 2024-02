Felipe Vizeu joga pelo Criciúma após perder pai e faz gol em clássico

O atacante Felipe Vizeu marcou cobrando pênalti aquele que foi o segundo gol do Criciúma no clássico contra o Avaí. O centroavante perdeu o pai hoje (12), mas foi para o jogo mesmo assim.

O que aconteceu

Marco André Vizeu do Carmo estava internado e Juiz de Fora (MG) faleceu nesta segunda-feira aos 59 anos. O clube prestou condolências em suas redes sociais.

Aos 12 minutos da primeira etapa, Vizeu cobrou pênalti rasteiro no canto direito para converter a cobrança. Foi o segundo gol do Criciúma no jogo.