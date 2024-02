'Chegaram se achando'; Casagrande fala sobre seleção fora da Olimpíada

Walter Casagrande Jr. falou no Fim de Papo sobre a eliminação do Brasil no Pré-Oímpico. Para Casão, além dos problemas administrativos da CBF e do comando de Ramón Menezes, os atletas também são culpados ao acreditarem que a classificação seria fácil.

'Se achando': "Acho que não foi só a gente que pensou assim 'para a Olimpíada nós vamos'. A própria seleção foi para o Pré-Olímpico pensando que mais cedo ou mais tarde ganharia o jogo. 'Daqui a pouco faço dois gols, aí o time ganha', 'está 1x0 para a Venezuela, a gente vira o jogo, não esquenta a cabeça'. Acho que a seleção chegou um pouco se achando. Geral. Não é esse ou aquele que estava mimado, se acha mais, se acha o craque".

Oba-oba: "Se tem um treinador experiente e o cara sente que o grupo está se achando, acha que vai se classificar tranquilamente, sem se esforçar porque é superior ao adversário, chega no cara um Muricy, um Cilinho e fala: 'molecada, o que vocês estão pensando? Vamos ter uma reunião, desliga o celular que vocês vão ter que me ouvir. É Pré-Olímpico, é difícil, nós temos que ir para a Olimpíada. Nós não vamos ganhar nada achando que ganhou antes. Vão ter que jogar, porque os caras vão correr para caramba contra o Brasil, porque o Brasil chega com nome. Do jeito que vocês estão se comportando, nós não vamos ganhar'. Mas quem tem que falar isso é um treinador experiente. O Ramón acho que entra no oba-oba muito fácil".