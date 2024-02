Filho de Gustavo Henrique rouba a cena em entrevista: 'Família corintiana'

100% recuperado

O jogador está na equipe paulista desde o início de janeiro e, ontem, foi relacionado pela primeira vez, na vitória contra a Portuguesa por 2 a 0, na Neo Química Arena.

Ele estava se recuperando de um déficit muscular em uma das pernas e garantiu que já está bem. O problema foi detectado em seus primeiros dias com o Corinthians.

Hoje eu me sinto 100% já. Eu vinha jogando, vinha treinando. Quando cheguei aqui, essa excelência da estrutura do Corinthians constatou o desequilíbrio muscular. O Valladolid pagou meu salário enquanto eu estava me recuperando. Hoje me sinto bem, preparado. Estou 100% e só espero ajudar muito o Corinthians.

Gustavo Henrique

E como é treinar com António Oliveira? Segundo Gustavo, o novo técnico do Corinthians mostrou entusiasmo e conhecimento do futebol. Uma das diferenças já notadas é a duração da atividade, que é mais longa do que as comandadas por Mano Menezes, antigo treinador do time.