Yuri Alberto se emociona ao ser eleito melhor do jogo: 'Foi muito difícil'

Na entrevista para a 'Cazé TV', Yuri embargou a voz ao agradecer o apoio da família.

Classificação e jogos Paulista

O que disse Yuri

Pra mim é uma vitória pessoal muito importante. Agradecer a todos que me ajudam, aos que eu chamo de time: meu fisiologista, meu psicólogo... António chegou fazendo um grande trabalho. É um cara que quando ninguém tinha obrigação de me ajudar quando eu estava encerrando meu contrato no Santos, ele estava lá na época, me deu a mão e me ajudou pra caramba. Vou com ele até o fim. Vamos trazer a torcida ainda mais pro nosso lado.