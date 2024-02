Santos começa com Nonato e Marcelinho contra o Mirassol; veja os times

Santos e Mirassol estão escalados para o jogo da sétima rodada do Campeonato Paulista, que ocorre hoje (11), às 18h (de Brasília), no estádio Maião, em Mirassol. Fábio Carille optou por Nonato no meio-campo e deu oportunidade a Marcelinho no ataque. Tomás Rincón também começa a partida, deixando João Schmidt no banco.

Escalação do Santos

João Paulo; Aderlan, Gil, Messias e Hayner; Tomás Rincón, Diego Pituca e Nonato; Marcelinho, Willian Bigode e Guilherme.

Joaquim, suspenso, desfalca o setor defensivo da equipe.