Ramon tira John Kennedy do Brasil x Argentina e desfaz dupla com Endrick

A seleção brasileira sub-23 tem novidades na escalação para o jogo decisivo contra a Argentina, no Torneio Pré-Olímpico. A bola rola às 17h30 (de Brasília).

O que aconteceu

O técnico Ramon Menezes fez mudanças no ataque: barrou John Kennedy e começa a partida com Guilherme Biro, do Corinthians.

Biro foi o autor do gol da vitória sobre a Venezuela, na partida passada, que manteve o Brasil em condições melhores de se classificar aos Jogos de Paris-2024.