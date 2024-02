Corinthians: dois motivos para acreditar na vitória e dois para desconfiar

Para desconfiar

Pressão da crise: O Corinthians não perdia cinco partidas consecutivas desde 2007, fatídico ano do rebaixamento. A má fase derrubou Mano Menezes e o auxiliar Thiago Kosloski, e pode pesar sobre os jogadores dependendo dos desdobramentos da partida.

Defesa exposta e ataque inoperante: O Alvinegro só não foi vazado na estreia do Paulistão, no único jogo em que venceu. Foram seis gols sofridos nos últimos três compromissos. A situação no setor ofensivo também não é boa: foram três jogos em branco, e o time balançou a rede adversária somente três vezes até então.