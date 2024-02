Jogo do Brasil hoje (11/2) no Pré-Olímpico: horário e onde assistir

A seleção garante a vaga com a vitória. O empate fará depender do resultado de Paraguai x Venezuela. A derrota encerra as chances.

A Argentina, por outro lado, precisa vencer o Brasil para assegurar a classificação.

Brasil x Argentina -- Pré-Olímpico de Futebol Masculino

Data e horário: 11 de fevereiro, às 17h30 (de Brasília)

Local: Estádio Brígido Iriarte, em Caracas (VEN)

Transmissão: sportv