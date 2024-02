Jogador revela mágoa por Guardiola citar sobrepeso: 'Destruiu a confiança'

O treinador disse, em entrevista, que ele estava tão acima do peso que não tinha condições de treinar ou jogar com os companheiros. A afirmação foi um dos motivos da saída dele do clube.

Depois da Copa do Mundo vivi o mais difícil. Quando Pep disse que eu tinha sobrepeso. Ele tinha razão, mas há maneiras diferentes de agir. Ele estava frustrado porque voltei 1,5 kg acima do peso. O que ele fez destruiu minha confiança. Foi um golpe duro

Kalvin Phillips

Phillips ainda revelou que conversou com Marcelo Bielsa, que tinha sido seu treinador no Leeds United, sobre o caso. Depois do desabafo, decidiu que deveria deixar o Manchester City.

"Vivi dias ruins, em que não sentia nenhuma emoção, e isso foi frustrante. Agora estou começando do zero e me sinto muito mais vivo", finalizou.