Carille diz que Santos mereceu sofrer o empate: 'desconcentrado e lento'

O time lidera com sobras o grupo A do Paulista, agora com 16 pontos. Mas Carille não gostou do que viu.

A verdade é uma só: a gente não mereceu ganhar o jogo. Não sei se vem da intensidade que temos feito nos últimos jogos, muito alta, uma hora poderia pesar. Achei o time desconcentrado e lento, rodando a bola com lentidão e isso facilitou o bom jogo do Mirassol. Não merecemos a vitória, comemoramos um ponto e segue a caminhada

Fábio Carille, técnico do Santos

O que mais ele disse

João Schmidt e Otero no banco. "O João chegou com 4 kg a menos e não passou bem depois do jogo contra o Corinthians. Tomamos cuidado para não deixar ele muito tempo em campo pela chance de lesão. O Otero está com uma dor atrás do joelho, por isso seguramos um pouco eles".

Preparação para o jogo. "Faz muito tempo que não consigo dar um treino, decente, com variações. É um grupo novo que está dando uma resposta muito boa mesmo sem muito treino. A preparação para este jogo não foi legal. Não fomos para o campo na quinta pelo atraso no voo. Depois estávamos preparados para fazer um tático e como havia muitos torcedores não fizemos. É um vestiário que está muito triste, não pelo resultado mas pelo rendimento. Sabemos que podemos render mais, já fizemos isso em jogos anteriores, e que sirva de lesão para não acontecer mais".