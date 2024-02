Repórter do UOL vira 'macaco' em grupo de torcedores argentinos

A pena parece leve. Em outro caso, foi ainda mais. A argentina Belén Mateucci foi presa no Rio após ofender uma vendedora no Maracanã durante um jogo pelas Eliminatórias.

Ao juiz do processo ela admitiu ter usado as palavras "pedaço de macaco" para se referir à brasileira. Saiu da cadeia após um acordo no qual prometeu comprar 25 litros de óleo de motor à polícia carioca.

Todas as pessoas negras que moram em Buenos Aires com quem conversei para uma reportagem do UOL já ouviram alguma ofensa racial, o que não é exatamente uma surpresa, dadas as estruturas racistas sobre as quais todos os países da América Latina foram fundados.

Da Patagônia a Tijuana, ainda vivemos sobre as raízes da escravidão que ceifou a vida de milhões de pessoas negras e indígenas e envenena a de seus descendentes.

O Brasil vem tentando combater o racismo persistente com legislação mais rígida, embora a lei ainda não tenha pegado na prática.

Na Argentina, por outro lado, esse debate parece incipiente.

Dois torcedores bem informados, esclarecidos, sensíveis a várias questões sociais, me disseram que não consideram a Argentina um país racista. Na visão deles, os brasileiros estariam tentando espelhar nos vizinhos um problema que é apenas do Brasil.