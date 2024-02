Paris-2024: Brasil tenta evitar vexame das gerações de Robinho e R. Carlos

Em Moscou, sete seleções se enfrentaram, todas contra todas, com duas vagas na Olimpíada. O Brasil ficou apenas em quinto lugar e não foi à Rússia nem com a adesão de Argentina (campeã) e Peru (terceiro) ao boicote aos Jogos da União Soviética. Dessa forma, foram para os Jogos a Colômbia, vice-campeã, e a Venezuela, quarta colocada.

Já em Barcelona, estavam no time nomes como Cafu, Roberto Carlos, Marcelinho e Dener. Mesmo assim, a seleção não conseguiu passar nem da primeira fase do pré-olímpico. Paraguai e Colômbia que conseguiram a vaga nos Jogos de 1992.

Em Atenas, a seleção contava com Maicon, Edu Dracena, Elano, Diego, Robinho, Dagoberto e Nilmar, e também evitar o fracasso. Na última rodada do quadrangular, O Brasil precisava de um empate com o Paraguai, mas perdeu por 1 a 0. Argentina e Paraguai se classificaram para as Olimpíadas.

Para evitar outro vexame, a seleção brasileira não pode perder para a Venezuela. Na rodada anterior, o Brasil foi derrotado pelo Paraguai por 1 a 0.

No momento, os paraguaios estão em primeiro no quadrangular, com três pontos. Logo atrás, Venezuela, em segundo, e Argentina, em terceiro, estão empatadas com dois. O Brasil está na lanterna, sem ainda ter pontuado.