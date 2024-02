'Parece que só a torcida se importa', diz Mattos sobre Tragédia do Ninho

Rodrigo Mattos falou no UOL News Esporte sobre os cinco anos da Tragédia do Ninho do Urubu, que vitimou 10 atletas das categorias de base do Flamengo. O colunista disse que a diretoria do clube age com frieza e que a torcida é a principal responsável por manter viva a lembrança em forma de homenagem.

'Não é assim que se trata': "A questão criminal é o maior problema. Eles estão há cinco anos e você teria que ter uma solução e dizer o que aconteceu nesse caso, que se teve uma negligência, e são pessoas físicas, ex-dirigentes, dirigentes, todas pessoas que participaram disso precisa ter uma questão de responsabilidade. A questão de dinheiro é como a gente já falou, é impossível avaliar a vida de um filho. A abordagem que o Flamengo faz em relação a não ter abraçado o caso, é uma postura fria do clube desde então e muito preocupado com as consequências judiciais. Acho que isso acontece no Flamengo e não deveria acontecer. A nota ser soltada, no meio do clássico ontem, e não hoje, que é o dia que efetivamente aconteceu, não é assim que você trata as coisas".

Só a torcida se importa: "Você deveria ter outra abordagem, mais inclusiva. Tem que chorar a tragédia, mais expressiva, ter abraçado as famílias, que elas fizessem parte, dentro do que elas quisessem. Acho que a torcida do Flamengo faz. A história de cantar no minuto 11, não é da diretoria, é da torcida. Quando lá atrás muita gente ficou chamando o Flamengo de assassino, essas coisas... A torcida do Flamengo é que cinco anos depois ainda lembra o que aconteceu. O resto todo mundo esqueceu. A impressão que dá é essa. Ela que canta lá aos 10, 11 minutos, como cantou ontem de novo e a impressão que dá é que só ela que se importa".