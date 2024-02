Moreira cresce em setor 'carente' e pode virar coringa de Carpini no SPFC

O desempenho rendeu nota 7,0 no site Footstats — uma das maiores do Tricolor — e elogios de Thiago Carpini, que exaltou a postura do jogador em meio às ausências de Rafinha e Igor Vinícius, outros dois atletas da posição.

Foi mais uma grande partida do Moreira, que é um jovem que atua em uma posição muito carente no nosso cenário. O fato de o São Paulo contar com três jogadores deste nível me ajuda muito para estes momentos em que não podemos contar com todos. O Rafinha teve uma lesão complicada no final do ano passado, voltou a treinar e sentiu novamente. Talvez, o mais próximo do retorno é o Igor Vinícius, que já iniciou a transição e, em breve, estará conosco e poderá ser até um desafogo ao Moreira. O Moreira deu uma assistência, foi bem na parte ofensiva e defensiva. A gente fica muito feliz. Ganhamos mais uma opção Thiago Carpini

A "opção" citada pelo técnico pode ser usada, inclusive, na lateral-esquerda. Moreira já atuou na função, e o improviso, apesar de não estar nos planos de Carpini, pode virar uma espécie de coringa em situações específicas.