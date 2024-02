Mbappé pede R$ 270 milhões por ano para fechar com Real, diz jornal

No PSG, Mbappé recebe atualmente 70 milhões de euros por ano (R$ 373,4 milhões), além de luvas a cada temporada em que permanece em Paris.

Ele abriu mão dos dois últimos anos de vínculo com o clube francês a que tinha direito, em acordo com o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi. Mbappé tem contrato com o Paris até junho deste ano.