Fluminense x Sampaio Corrêa-RJ: horário e onde assistir ao jogo do Carioca

Já o Sampaio Corrêa-RJ busca a primeira vitória na competição. Com apenas um ponto, a equipe é a vice-lanterna.

Classificação e jogos Carioca

A tendência é que Fernando Diniz volte a usar os titulares, poupados no último domingo (4). Priorizando a Recopa Sul-Americana no início da temporada, o treinador tricolor tem usado o estadual para fazer testes.

Alfredo Sampaio estreia no comando do Sampaio Corrêa-RJ diante do Flu. O clube demitiu o técnico Silvestre dos Anjos após a derrota por 2 a 0 diante do Volta Redonda.

Prováveis escalações:

Fluminense: Fábio, Guga, Thiago Santos, Felipe Melo e Marcelo; André, Martinelli, Paulo Henrique Ganso e Jhon Arias; Keno e Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz

Sampaio Corrêa-RJ: Leandro Matheus, Roberto, Paulo Vitor, Yan Oliveira e Eduardo Rosado; Marcelo, Abner, David Santos e Índio; Rodrigo Dantas e Elias. Técnico: Alfredo Sampaio