Foi pênalti para o Corinthians? Ex-árbitros divergem em lance no clássico

Manoel Serapião: "O lance é superinterpretativo. Todavia, não houve falta. Nem houve prejuízo e nem força desproporcional. Não se tratou de imprudência porque ambos os jogadores disputavam a bola em igualdade de condições, ou seja, nenhum tinha a posse da bola. Choque de jogo. O VAR atuou certo, pois não havia erro claro."

João Paulo Araújo: "Não houve intenção de fazer o pênalti, mas houve contato e o pênalti existiu. Foi uma jogada imprudente do Schmidt, e o toque existiu. O Maycon tocou a bola primeiro e ele chutou a perna do corintiano. O árbitro estava de frente e teria que marcar o pênalti. É pênalti claro — e foi na cara do juiz."

Ulisses Tavares: "Para mim, pênalti claro, o jogador do Corinthians é derrubado quando tentava jogar."

Guilherme Ceretta. "Foi pênalti. O Flávio Rodrigues fica com o lance de campo — e não parece, de fato, [pênalti] em um primeiro momento. Neste caso, tem que ter a revisão. Era só chamar o árbitro e falar que há um lance para rever, e aí sim ele decidir. Errou o VAR ao não chamar o árbitro."

Emidio Marques. "Pelo vídeo, não me parece falta: dois jogadores adversários foram disputar a bola pelo alto, dentro da área, e se chocaram sem qualquer ação faltosa. Para mim, lance normal."

Assista ao momento