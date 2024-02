Carpini diz o que atrapalhou James no São Paulo e define reserva de Calleri

Nikão tenta fazer a jogada em São Paulo x Água Santa, duelo do Campeonato Paulista Imagem: Abner Dourado/AGIF

Moreira seguro. "É um jovem que atua em uma posição muito carente no nosso cenário. O fato de o São Paulo contar com três jogadores deste nível [ele, Rafinha e Igor Vinícius] me ajuda muito para estes momentos em que não podemos contar com todos. O Rafinha teve uma lesão complicada no final do ano passado, ele voltou a treinar e sentiu novamente. Não consigo precisar se ele volta daqui uma semana, isso criaria expectativa e também existe a parte fisiológica. Talvez, o mais próximo do retorno é o Igor Vinícius, que já iniciou a transição e, em breve, estará conosco e poderá ser até um desafogo ao Moreira. O Moreira deu uma assistência, foi bem na parte ofensiva e defensiva. A gente fica muito feliz. Ganhamos mais uma opção."

Moreira na esquerda? "Eu não gosto muito do improviso, só uso quando faltam opções. O próprio Inocêncio, do Água Santa, improvisei na esquerda, se firmou e foi para o Santos. São situações que acontecem. Não gosto do improviso, mas também não me apego. Se o Moreira se sentir confortável para fazer os dois lados, daqui a pouco pode ser uma alternativa para a gente usar. Quando a gente acaba tendo um lateral de pé contrário, perdemos profundidade, que é algo que o Welington nos entrega muito. É mais uma alternativa."

Cenário. "A tranquilidade, em um clube do tamanho do São Paulo, nunca vou ter, a gente precisa vencer sempre, e não é sempre que vamos vencer. O maior desafio não é o momento da dificuldade, é o quanto a gente se prepara e como vamos passar por ela. A gente mantém os pés no chão e sabe onde precisamos melhorar. O que me dá segurança é o dia a dia, que me sustenta a jogar tranquilamente com Arboleda, Diego, Nikão, Rato... o dia a dia, o compromisso e a capacidade dos atletas me sustentam a ter segurança para fazer."

Bobadilla. "O Bobadilla é um cara que a adaptação dele foi rápida. Foi mais uma grande partida. É ruim falar individualmente porque o todo é o mais importante, mas ele, sem dúvida, dentro das opções que ganhamos constantemente a cada oportunidade. É mais uma opção boa que ganhamos para a sequência da temporada e para sábado, que temos a ausência do Alisson. A gente não lamenta quem está de fora, mas valoriza quem vai entrar."