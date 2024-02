Briga do Corinthians para não cair é choque de realidade, diz Alicia Klein

"Esse choque de realidade falando sobre a fuga do rebaixamento, mais do que admitir a derrota, ele é uma realidade estatística, matemática. O Corinthians chega na metade da primeira fase do campeonato com três pontos em 18 possíveis. E aí a gente olha para a tabela e tanto faz quem o Corinthians vai pegar, porque está perdendo para todo mundo. Perdendo de time grande, time pequeno, em casa, fora de casa... Hoje não dá para dizer que a tabela é boa ou ruim, porque o Corinthians é tão ruim que a tabela se torna irrelevante".

'Lutar para não cair e parar com essas maluquices!', diz Rodrigo Mattos

Assista ao UOL News Esporte na íntegra