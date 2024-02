Brasil x Venezuela: onde assistir e horário do jogo pelo Pré-Olímpico

Brasil e Venezuela se enfrentam hoje (8), às 20h (horário de Brasília), pela segunda rodada do quadrangular final do Pré-Olímpico. O jogo será no estádio Brígido Iriarte, em Caracas (VEN).

A partida terá transmissão do Sportv (TV fechada). O Placar UOL também acompanha o duelo em tempo real.

O Brasil estará eliminado se perder para a Venezuela. Em caso de empate, a seleção precisará vencer a Argentina na última rodada e torcer por uma combinação de resultados.