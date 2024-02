Brasil perde titulares e chega em decisão por Paris-2024 com elenco enxuto

O Brasil ainda fica com uma remota chance em caso de empate. A seleção teria que vencer a Argentina na última rodada e torcer por uma combinação de resultados.

Temos todas as condições de buscar essa vaga. Dependemos de nós mesmos e vamos com tudo para o jogo com a Venezuela. Sabemos que se trata de um adversário difícil, ainda mais atuando em casa, e que faz uma ótima campanha na competição. Mas acreditamos na nossa reação

Alexander, volante do Brasil