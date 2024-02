Técnico no campo: Carpini jogou com Rato e orientava colegas quando jogador

Thiago Carpini deu um lançamento longo para Wellington Rato dominar e encobrir Rafael. Em março de 2017, o lance significou gol de honra da Caldense contra o Cruzeiro e uniu três personagens que mais tarde estariam do mesmo lado no título do São Paulo da Supercopa do Brasil.

Então zagueiro (ou volante), o atual treinador deu assistência para seu meia-atacante, que marcou em seu goleiro (que era do Cruzeiro) quando já chamava atenção pelo apreço tático e era definido pelos colegas como "um treinador no campo".

'Era treinador e não sabia'

Carpini chegou à Caldense depois de passar por clubes como Ponte Preta, Atlético-MG, entre outros. Foi sua última equipe como jogador.