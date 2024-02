SPFC: Carpini vê legado no Água Santa, que tem pupilo de Diniz no comando

Novo técnico do Água Santa é pupilo de Fernando Diniz. Bruno Pivetti é jovem e tem os mesmos 39 anos de Carpini. Ele iniciou a carreira como auxiliar de Diniz no Audax e depois também foi auxiliar de Paulo Autuori no Athletico-PR.

Classificação e jogos Paulista

O treinador vê um duelo totalmente diferente do último encontro entre Água Santa e São Paulo para ele. Quando comandava a equipe de Diadema, ele eliminou o Tricolor nas quartas de final, mas acredita que, agora, joga com uma responsabilidade totalmente diferente.

O que disse Carpini

Água Santa fez parte da minha história, tenho um carinho enorme pelas pessoas, amizades que levo para vida. Sou grato por tudo. Me proporcionou a oportunidade de estar no São Paulo. Mas agora são situações diferentes. Sou São Paulo, estou em um grande clube e tenho obrigações diferentes. Quando eu enfrentei o São Paulo naquelas quartas de final do Paulistão, não que seja fácil para o pequeno enfrentar o grande, mas você joga com menos responsabilidade. Agora temos a responsabilidade. Equipe muito boa, muito bem treinada. Uma continuidade de trabalho de 2023, um legado que deixamos lá. Sabemos que vai ser um jogo de fundamental importância para as nossas pretensões dentro do Paulistão.

Canal do São Paulo

