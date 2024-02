Qual é a premiação milionária que seleção perde se ficar fora de Paris-2024

O COB também promete premiação recorde, mas aos aos medalhistas em Paris. Para os esportes coletivos com mais de sete atletas o prêmio será de R$ 1,050 milhão para medalha de ouro, R$ 630 mil para prata e R$ 420 mil para bronze. A bolada é 40% superior em relação à última edição.

Somente a vitória interessa ao Brasil

O Brasil enfrenta a Venezuela amanhã (8) em jogo em que só a vitória interessa. Caso a seleção seja derrotada, dará adeus aos Jogos de Paris-2024.

O time do técnico Ramon Menezes é o lanterna do quadrangular com zero ponto. O Paraguai lidera com três, e Argentina e Venezuela têm um. Argentinos e paraguaios se enfrentam na preliminar do jogo do Brasil.

Só depende de nós ainda, temos condições de fazer duas grandes partidas e de vencer os dois jogos, contra Venezuela e Argentina. Vamos seguir no trabalho com esse propósito

Ramon Menezes