Juan é o melhor do São Paulo, e Galoppo não se destaca; veja notas

O São Paulo venceu o Água Santa pela 6ª rodada do Campeonato Paulista, e o atacante Juan foi eleito o melhor jogador da equipe de Thiago Carpini de acordo com as notas da plataforma Footstats — o jogador recebeu 8,0. Bobadilla foi o segundo colocado, com nota 7,6.

Galoppo, por outro lado, ficou com a pior avaliação dos donos da casa, com nota 6,5. Erick e Ferreirinha também não atingiram bons índices.

Veja todas as notas

Jandrei: 6,9

Moreira: 7,0

Ferraresi: 7,2

Alan Franco: 7,5

Patryck: 7,5

Luiz Gustavo: 7,1

Bobadilla: 7,6

Alisson: 7,1

Ferreirinha: 6,6

Erick: 6,7

Galoppo: 6,5

(Juan): 8,0

(Nikão): 7,1

(Welington): 6,5

(Luciano): 6,8

(William Gomes): 7,0