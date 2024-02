Santos x Corinthians: onde assistir e horário do jogo pelo Paulistão

O Corinthians, por sua vez, vive o oposto. O Timão ocupa a lanterna do seu grupo e está na zona de rebaixamento do Estadual, no penúltimo lugar. O retrospecto de quatro derrotas e apenas uma vitória derrubou o técnico Mano Menezes.

Classificação e jogos Paulista

O retrospecto recente no confronto é de equilíbrio. Nos últimos cinco jogos, o Corinthians saiu vitorioso duas vezes, o Santos uma e os outros dois duelos terminaram empatados.

Prováveis escalações

Santos: João Paulo; Aderlan, Joaquim, Gil e Hayner (Felipe Jonatan); Diego Pituca, João Schmidt, Cazares e Otero; Guilherme e Willian Bigode Técnico: Fábio Carille

Corinthians: Cássio; Fagner, Félix Torres; Caetano e Hugo; Raniele, Maycon e Garro; Romero, Gustavo Silva e Pedro Raul. Técnico: Thiago Kosloski

Santos x Corinthians - 6ª rodada do Campeonato Paulista

Data e horário: 07 de fevereiro de 2024, às 19h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Transmissão: TNT (TV fechada) e HBO Max (serviço de streaming)