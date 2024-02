Santos: três motivos para acreditar na vitória e um para desconfiar

Momento do Corinthians. Se a temporada do Santos começou bem, a do Corinthians tem sido muito ruim. A equipe é a lanterna do seu grupo e vem de quatro derrotas seguidas, resultados que colocaram o time na zona de rebaixamento do Estadual. Além disso, o Timão vai a campo sem um técnico efetivo — Mano Menezes foi demitido, e Thiago Kosloski comanda o Alvinegro.

Má fase na Vila. O Santos não vence o Corinthians jogando na Vila Belmiro pelo Campeonato Paulista desde 2016. De lá para cá, foram dois jogos no estádio pelo Estadual, com uma vitória do Timão e um empate. Neste meio-tempo, o Peixe mandou dois jogos contra o rival no Pacaembu, pelo Estadual, vencendo um e empatando o outro.

