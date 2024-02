Nestor, sobre estilo de jogo: 'Com Rogério Ceni, tive minha melhor versão'

O meio-campista Rodrigo Nestor, do São Paulo, avaliou que foi sob o comando de Rogério Ceni que encontrou sua melhor versão no time.

Em entrevista ao Zona Mista do Hernan, no canal do UOL Esporte no YouTube, que foi ao ar ontem (6), o jogador do São Paulo também analisou seu posicionamento com outros treinadores.

O que Nestor disse