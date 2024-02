Mercado: novos alvos do Corinthians, rescisão de James e saída no Palmeiras

O mercado da bola desta quarta-feira (7) teve o trio de ferro paulista como protagonista. Corinthians, São Paulo e Palmeiras movimentaram a janela, que também teve o Botafogo se mexendo.

Destaques do dia

Coronado perto do Corinthians. O Corinthians colocou em cima da mesa de Igor Coronado uma oferta salarial de cerca de 7 milhões de euros (R$ 37,5 milhões), num vínculo válido por duas temporadas (até dezembro de 2025). Decidido a defender o Timão, com quem tem conversas informais há semanas e, consequentemente, uma espécie de acordo verbal, o meia-atacante já rescindiu de forma amigável o contrato que tinha com o Al-Ittihad.

Alvinegro quer mais. O Corinthians tem analisado internamente nos últimos dias a possibilidade de avançar com a contratação do zagueiro Nathan Silva, que atualmente representa o Pumas, do México. O nome do defensor entrou em pauta ainda antes da demissão de Mano Menezes. Agora, com a chegada do substituto António Oliveira, o jogador provavelmente vai passar por uma nova avaliação técnica — assim como Claudinho e Du Queiroz, ambos do Zenit, da Rússia.