Flamengo x Botafogo no Carioca vai passar na TV? Saiba onde assistir

Flamengo e Botafogo se enfrentam hoje (7), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela sétima rodada da Taça Guanabara.

TV Band, Bandsports e canal Goat transmitem o jogo ao vivo.

O Flamengo empatou com Vasco no fim de semana e quer a vitória para se aproximar do pelotão da frente na tabela.