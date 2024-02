Flamengo x Botafogo: horário e onde assistir ao vivo o jogo do Carioca

O Flamengo chega de um empate no clássico com o Vasco. Antes disso, venceu o Sampaio Corrêa já com o elenco principal em campo.

O Botafogo vem de dois empates consecutivos e tenta se recuperar. O atacante Luiz Henrique pode fazer sua estreia.

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Gerson, De la Cruz e Arrascaeta; Everton Cebolinha e Pedro. Técnico: Tite.

Botafogo: Gatito Fernandez, Tchê Tchê, Halter, Barboza e Hugo; Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Eduardo; Luiz Henrique (Júnior Santos), Victor Sá e Tiquinho Soares. Técnico: Tiago Nunes.

Flamengo x Botafogo - 7ª rodada do Carioca

Data e hora: 7 de fevereiro de 2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Transmissão: Band (TV aberta), Bandsports (TV fechada) e Canal Goat (YouTube)